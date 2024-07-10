وزير الاستثمار: نسعى إلى تعظيم أصول الدولة وخلق مساحة للقطاع الخاص

أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار، أن دور الوزارة الحالي هو إحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن في ظل التحديات التي تواجه الدولة.

تعظيم الاستثمار المحلي

وأضاف خلال كلمته أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بمناقشة بيان الحكومة: «نعمل على تعظيم الاستثمار المحلى لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى حل مشكلات الضرائب بالنسبة للمستثمرين، والعمل على خفض حجم المديونية وتعظيم أصول الدولة خلال الفترة المقبلة، وخلق مساحة للقطاع الخاص، مشيدا بالتعاون بين جميع الوزارات لتحسين بيئة العمل الاستثمارية.