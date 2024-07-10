طريقة عمل مربى التين في المنزل.. «أحلى من الجاهزة»

مربى التين تعتبر من الأطعمة اللذيذة التي تُحضّر في المنزل بسهولة، خاصة وأنّها تتميز بمذاقها الفريد وفوائدها الصحية المتعددة، ويفضلها الكثير من الأطفال والكبار في الساندوتشات كوجبة إفطار يومية أحيانًا خلال موسم الصيف الذي يعتبر الموسم الرسمي للتين بمختلف أنواعه سواء كان شوكي أو برشومي، ما يجعل البعض يهتم بمعرفة طريقة عمل مربى التين في المنزل.

طريقة عمل مربى التين

وتوضح الشيف نجلاء الشرشابي عبر قناة «CBC سفرة» طريقة عمل مربى التين في المنزل بمكونات بسيطة وبخطوات سهلة تتمثل في الآتي:

المكونات:

- كيلو تين برشومي.

- نصف كيلو سكر.

- ربع ملعقة صغيرة ملح ليمون.

- ملعقة صغيرة عصير ليمون أو جيلاتين.

طريقة تحضير مربى التين

- على النار، يقطع التين ويوضع مع السكر ويترك حتى الغليان.

- يضاف عصير الليمون والملح والليمون وتترك حتى تعقد ويثقل القوام وتترك حتى تبرد وتحفظ في البرطمانات.

وبالمثل يمكن تحضير مربى التين الشوكي على النحو التالي:

المكونات:

- كيلو تين شوكي.

- نصف كيلو سكر.

- جيلاتين أو عصير ليمون.

طريقة تحضير مربى التين الشوكي

- ينقع التين في السكر لمدة لا تقل عن 12 ساعة في الثلاجة.

- يضاف قرب تمام النضج عصير ليمون أو جيلاتين بودرة المقلب في الماء.

- يترك الخليط على النار حتى تمام النضج.

- يترك الخليط ليبرد.

- يوضع الخليط في برطمان نظيف في الثلاجة.

- تقدم المربى مع شرائح الخبز.

نصائح عند عمل مربى التين:

- يمكنكِ استخدام أنواع مختلفة من التين لصنع المربى، مثل التين الأسود أو الشوكي.

- تأكدي من نضج التين بشكل كامل قبل استخدامه.

- يمكنكِ التحكم في كثافة المربى من خلال مدة الطهي، فكلما زادت مدة الطهي زادت كثافته.

- يمكنكِ إضافة نكهات أخرى إلى المربى، مثل القرفة أو الفانيليا أو جوز الهند المبشور.

- تأكدي من تعقيم البرطمانات جيدًا قبل تعبئتها بالمربى لمنع فساده.