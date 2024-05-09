أسهل طريقة لتحضير مربى الموز للشيف نجلاء الشرشابي.. خطوات بسيطة

المربى لها العديد من النكهات، التي يعشقها الكثيرون، وترغب ربة المنزل في تحضيرها بأسهل المكونات بدلًا من شرائها من الخارج، لهذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضيرها باستخدام بعض المكونات والتي يمكن معرفتها في التقرير التالي.

وصفة مربى الموز للشيف نجلاء الشرشابي

يحتاج تحضير مربى الموز مجموعة من المكونات، التي تساعدك في الأخير لتحضير وصفة مربى الموز، ويمكن تناولها في التقرير التالي:

1 كيلو موز.

3 كوب سكر.

¼ كوب عصير ليمون.

3 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة.

طريقة تحضير مربى الموز

تحتاج إلى إذابة السكر في طاسة على نار.

يقطع الموز إلى شرائح ويتم إضافته إلى خليط السكر.

يضاف إلى ذلك الخليط كوب من الماء.

يتم إضافة عصير الليمون ومن ثم تقلب جميع المكونات معًا.

يقلب الخليط إلى أن تمزج جميع المكونات معًا، ويتم تركه على النار إلى تمام النضج مع ضرورة التقليب من وقت لآخر.

تترك إلى أن تبرد تمامًا ومن ثم تحفظ في برطمان نظيف جاف.

تقدم وتستخدم وفقًا للطلب ويتم غلق البرطمان مجددًا للحفاظ عليها.

وصفة أخرى لعمل مربى الموز بالقرفة

كيلو موز يقطع حلقات.

كيلو سكر.

عصير 2 ليمونة حجم كبير.

1/4 م ص قرفة.

ملعقة كبيرة زبدة.

4 كوب ماء.

طريقة عمل مربى الموز بالقرفة

في إناء على النار وحرارة متوسطة يوضح السكر والماء.

يترك الخليط إلى أن يذوب تمامًا ويبدأ في الغليان.

يضاف إليه عصير الليمون ويقلب جيدًا.

يُترك الخليط إلى أن يثقل تمامًا.

يزود الخليط بقطع الموز ومن ثم القرفة والزبد.