النائب أيمن محسب: الدولة نجحت في تكوين شراكات استراتيجية مع قوى عالمية

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي كانت حريصة خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب على توضيح حجم التحديات الخارجية التي تواجه الدولة وسُبل التعامل معها، إذ شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها في مُختلف المحافل الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو المشرق والمغرب العربي، وكذلك دول الجوار الجغرافي على المستوى الثنائي وعبر جامعة الدول العربية، باعتبارها صمام أمن للمنطقة وشعوبها ككل وبهدف صيانة والحفاظ على الأمن القومي العربي وفي القلب منه الأمن القومي المصري، فضلا عن المشاركة في بناء توازنات إقليمية والاضطلاع بأدوار وساطة بما يسهم فى ترسيخ موقع مصر كفاعل رئيسي في المشهد الإقليمي.

شراكات استراتيجية

وأوضح «محسب» أن مصر لعبت دورا مهما في تكوين شراكات استراتيجية مع قوى إقليمية وعالمية خلال الفترة الماضية، وهو الاتجاه الذي يجب أن تواصل الحكومة الجديدة جهودها فيه، وذلك لتعزيز موقف مصر على الساحة العالمية وإتاحة فرص جديدة للتعاون بمختلف المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية.

تحسين الاقتصاد الوطني

وأوضح أن هذه الشركات تساهم في تحسين الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة إلى جانب الاستمرار في سياسات التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل حالة الاستقطاب الدولي.

وشدد على ضرورة استمرار الدور المصري الرائد في إطار النظام متعدد الأطراف، والعمل من خلال المجموعات السياسية والإقليمية للدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية، خاصة ما يتعلق بملفات أمن مصر المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن السيبراني، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي.