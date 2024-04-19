خبير اقتصادي: تراجع معدل التضخم يعزز قدرة مؤسساتنا على التنافس في الأسواق العالمية

قال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي، مع انحسار شح النقد الأجنبي، وفي ظل تشديد السياسة النقدية، سيكون لهما تداعيات إيجابية على الاقتصاد المصري.

قدرة المؤسسات المصرية على التنافس في الأسواق

وأكد «خضر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انخفاض معدل التضخم وتوفر العملة الصعبة «النقد الأجنبي»، لهما أهمية كبيرة في دعم أداء الاقتصاد المصري، من خلال تحسين القدرة التنافسية، لافتا إلى أنه «عندما ينخفض معدل التضخم، يتراجع ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، مما يعزز قدرة المؤسسات المصرية على التنافس في الأسواق المحلية والعالمية».

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تراجع معدل التضخم يؤدي إلى زيادة الصادرات وتحسين العائدات النقدية، وتعزيز القوة الشرائية، موضحا: «عندما يكون التضخم منخفضا، يزداد قوة شراء العملة المحلية، ويجري تحفيز الاستهلاك المحلي ويتحسن مستوى المعيشة للمواطنين، ما يعزز نمو الاقتصاد الداخلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويترتب عليه توفر العملة الصعبة، وبالتالي يعززان جاذبية مصر كوجهة استثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

تراجع معدل التضخم في مصر

وكان صندوق النقد الدولي، قد أصدر تقرير مؤخرا، يشير إلى تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي، مع انحسار شح النقد الأجنبي، وفي ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية.