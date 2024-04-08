«الإحصاء»: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر مارس 2024 بنسبة 4%

أعلن الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض الرقم القياسي العام السنوي، لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بنسبة 3% تقريبًا، خلال شهر مارس، حيث سجل معدل التضخم السنوي 33.1 خلال مارس 2024 مقابل 36% لشهر فبراير 2024.

وأكد الجهاز في بيان اليوم، الاثنين، أن الرقم القياسي للأسعار خلال شهر مارس سجل (221.6) نقطة لشهر مارس 2024، مسجلاً بذلك تضـخماً سنوياً قدره (33.1%) مقابل (36.0%) لشهر فبراير 2024.

أرجع الجهاز الأسباب إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-3.5%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (-4.1%) ، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.8%).

وارتفاع مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%).

كما ارتفعت مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية اأرضيات الأخرى بنسبة (1.1%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.6%).

مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.4%)

أما مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية فارتفعت بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.9%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.5%).

الإحصاءات عن الرقم القياسي العام للأسعار خلال شهر مارس

وجاءت الإحصاءات عن الرقم القياسي العام للأسعار خلال شهر مارس على النحو التالي:

أولاً: التغير الشهرى (شهر مارس 2024 مقارنة بشهر فبراير 2024):

• سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (0.7%) وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%) ، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.3%).

مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.7%)، وهذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%) ، مجموعة الخضروات بنسبة (-3.5%).1

- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.4%).

- سجل قسم الملابس والأحذية تغيراً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (2.4%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.0%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.2%).

- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%).

- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (3.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%).

- سجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%).

قسم النقل والمواصلات سجل تغيراً قدره (2.6%)

- سجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (2.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%).

- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.1%) .

- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.3%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.2%).

- سجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (3.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.9%).10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.5%).

التغير السنوي (شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023):

• سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (42.0%) وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (37.5%) ، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (39.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (42.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (45.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (34.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (39.1%)، مجموعة الخضروات بنسبة (47.6%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (48.3%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (48.1%).

ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (42.8%).1- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (87.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (38.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (87.6%).

- سجل قسم الملابس والأحذية تغيراً قدره (25.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (59.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (25.1%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (34.6%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (26.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (21.3%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (25.3%).

- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (11.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.6%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (8.2%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (23.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (19.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.0%).

- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره (35.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (30.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (31.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (46.5%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (34.6%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (45.0%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (33.0%).

- سجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (26.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (31.1%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (18.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (24.2%).

- سجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (17.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (32.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (16.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (15.3%)

- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (12.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (33.8%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).

سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (47.4%)

- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (47.4%) بسـبب ارتفاع أسعار مجموعـة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (46.1%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيـهية الأخـرى ومتعلقاتها بنـسبة (30.1%)، مجموعـة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (39.9%)، مجموعة الصحف والكتـب والأدوات الكتـابية بنسبة (72.8%)، مجموعة الرحـلات السـياحية المنظـمة بنسـبة (15.3%).10 سجل قسم التعليم ثباتاً عند تغيراً قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).11 - سجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (39.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (40.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (26.5%).12 - سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (22.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (29.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (38.1%) .