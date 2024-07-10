في أول قراراته.. محافظ المنوفية يوجه بفتح منافذ إضافية لصرف الأدوية للمرضى

في أولى جولاته الميدانية عقب تجديد الثقة في اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظا المنوفية، فاجأ عيادات أبو بكر الصديق للتأمين الصحي، وأبدى استياءه من مستوى الخدمة أثناء تفقد مبنى التأمين الصحي الجديد، ووجه بفتح منافذ إضافية لصرف الأدوية للمرضى وتخصيص مبنى تحسين البيئة بحي شرق لصالح التأمين الصح.

لقاءات المواطنين اليومية

وواصل محافظ المنوفية لقاءاته اليومية مع المواطنين خلال الأسبوع الأول بعد تجديد الثقة له، حيث أمر بتشكيل لجنة فورية من الشئون القانونية والتفتيش والمتابعة لفحص عدد من الشكاوى، وقرر صرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم انطلاقا من رؤية الدولة المصرية .

خدمة المواطنين أولوياتي

وأكد «أبوليمون» في تصريحات لـ «الوطن»، أن أولى اهتماماته تلبية احتياجات المواطنين في جميع المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات لرؤساء المدن والقرى مواجهة كافة التحديات التي تواجه المواطن على مدار اليوم، موضحا أن مكتبه بالديوان العام مفتوح أمام جميع المواطنين لاستقبال الشكاوى.