«الإصلاح والنهضة»: المحور السياسي في «الحوار الوطني» عليه دور كبير بالمرحلة المقبلة

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن تعزيز الاستقرار السياسي من أهم ركائز قوة الدول، مشيدًا باعتباره محورًا من ضمن المحاور الأربعة الأساسية التي أعلنتها الحكومة في بيانها أمام مجلس النواب، مشيرا إلى أنه يضمن المشاركة الديمقراطية، وله أهمية بالغة في الأمن القومي بمفهومة الواسع.

المحور السياسي بالحوار الوطني

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المحور السياسي في الحوار الوطني عليه دور كبير في المرحلة المقبلة، لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستقرار السياسي.

العمل على بناء أعراف سياسية ناضجة ومسئولة

وشدد رئيس حزب الإصلاح على أن العمل على بناء أعراف سياسية ناضجة ومسئولة، وكذلك رسم مسارات لتطوير العمل السياسي في مصر يمكنه أن يضمن استدامة التنمية في مصر على كل المحاور، ويضمن تعاقب الأجيال السياسية بما يعزز استمرار النهج التنموي في مصر لعقود قادمة والتأسيس لرؤى مستقبلية ليس فقط حتى 2030 ولكن لما بعدها أيضا.