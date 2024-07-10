وزير الشؤون النيابية: برنامج الحكومة يعتمد على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني

أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن سعادته بالتواجد مع النواب الذين تربطهم به علاقات طيبة منذ زمن طويل.

جاء ذلك في أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب.

مخرجات الحوار الوطني

وأشار إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي الذي ألقاه أمام البرلمان، يوم الاثنين الماضي، حول ملامح برنامجه الحكومة، ووصفها بأنها حكومة تحديات، موضحا أن البرنامج معتمد على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني، وقدم شرحًا حول طبيعة التحديات التي تحيط بمصر، وذكر أننا أمام مسيرة امتدت لعشر سنوات، في ظل وجود أزمة اقتصادية عالمية وصراعات في العالم.

محاور أساسية في برنامج الحكومة

ولفت المستشار محمود فوزي، إلى أن البرنامج اعتمد بشكل أساسي على أربع محاور، أوضحها رئيس الوزراء وهي حماية الأمن القومي ودعم السياسة الخارجية المتوازنة المصرية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمار، وتحقيق الاستقرار السياسي وزيادة التماسك الوطني.