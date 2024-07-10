شيماء البرديني: «الحوار الوطني» ساعد الحكومة على ترتيب أولويات المرحلة المقبلة

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» إنَّه قد مر أسبوع على تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًة إلى أنَّه خلال هذا الأسبوع ظهر رئيس الوزراء 3 مرات، وكان الظهور الأول في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، ثم ظهر مرة ثانية خلال إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان يوم الإثنين، وبالأمس كان الظهور الثالث في أول اجتماع للحكومة بكامل تشكيلها الجديد وأعقب ذلك مؤتمر صحفي.

نحن أمام حكومة ذات رؤي مختلفة تعتمد على تقريب وجهات النظر

وأضافت الكاتبة الصحفية خلال لقائها عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «ما حدث في اللقاءات الثلاثة يؤكّد أننا أمام حكومة مختلفة، والاختلاف هنا لا يُقصد به اختلافًا في أشخاص، بل الاختلاف الفكري، إذ أنَّ رؤى الحكومة الجديدة تعتمد على تقريب وجهات النظر، خاصة مع وجود عمل واضح للحكومة على أرض الواقع؛ لا ينكره أحد في جميع الملفات والمجالات».

الحوار الوطني ساعد الحكومة والمواطنين على فهم ما يحدث في مصر

وتابعت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»: «ما فقدناه خلال الفترة الماضية كان قدر من التواصل مع المواطن، وهذه الحكومة محظوظة بالملفات التي تمّ تمهيدها وتقديمها من خلال الحوار الوطني، فقد ساعدها على ترتيب أولويات الملفات الحيوية، كما أنَّ الحوار الوطني ساعدنا كثيرًا على كل المستويات سواء حكومة أو مواطنين أو رأى عام، لفهم ما يحدث في مصر وترتيب أولوياتنا في البحث عنه».

وأكملت شيماء البرديني: «كنا نعتقد أنَّ المحور الاجتماعي آخر المحاور، لنكتشف أن المحور الاقتصادي يليه المحور الاجتماعي قبل حتى المحور السياسي، فكل هذه الملفات التي تمّ تمهيدها ووضعها أمام الحكومة الجديدة اعتقد أنّها سهلت كثيرًا جدًا من المهمة التي تقع على عاتقها، كما أن عدد كبير من وزراء الحكومة هم وجوه معروفة في ملفات أحرزت نجاحًا ملموسًا لدى المواطن».