حكاية أسامة عبده الأزهري.. فقد 3 أطفال فور ولادتهم ويطلب الدعاء للرابع

لم يمهل القدر أسامة عبده الأزهري ابن محافظة سوهاج، للاحتفال بميلاد أطفاله الـ4، إذ توفي 3 منهم عقب الولادة بساعات قليلة، ليستقبل الخبر بنفس راضية بقضاء الله وقدره ناعيا إياهم واحدا تلو آخر.

حكاية أسامة عبده الأزهري في سوهاج

أبكت قصة أسامة عبده الأزهري العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً عقب تدوينه منشوره الأول ابني الثاني محمود في ذمة الله نسألكم الدعاء لشقيقه وشقيقته بالشفاء العاجل، الأمر الذي أثار تعاطف المواطنين معه.

تفاصيل وفاة 3 أشقاء في سوهاج

وازداد تساؤل المواطنين حول هول فاجعة مدرس الأزهر في سوهاج، حين دوّن: «ابنتي في ذمة الله لتلحق بشقيقيها ادعوا لأحمد بالشفاء»، إذ تبين أن زوجته وضعت الـ 4 توائم في شهرها السابع من الحمل وتم نقلهم إلى المستشفى نظراً لسوء حالتهم الصحية، حسبما أشار أحد أهالي قرية بالبلينا مسقط رأس المدرس خلال حديثه مع «الوطن».

وأوضح أحد أهالي القرية أن الابن الرابع لأسامة الأزهري مازال يتلقي العلاج داخل الحضانه نظراً لسوء حالته الصحية إذ يعاني من نقص في الوزن وبعض العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم، مشيراً أن الحزن يخيم على أهالي القرية عقب إعلان نبأ وفاة الأطفال.

وطالب الجميع بالدعاء ل الأزهري بالصبر والسلوان ويشفي طفله الرابع قائلا «ربنا يبارك في المولود المتبقي ويكون عون وعوض لوالديه و يعوضهم خيرا دعولهم»