قرارات محافظ مطروح لخدمة المواطنين.. أبرزها الاستعداد للمرحلة الثانية من حياة كريمة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بدء مراحل التخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 29 قرية وعدد من التجمعات بمطروح، وذلك في أول قرارات محافظ مطروح لخدمة المواطنين.

معاينة الوحدات المحلية ونقاط الإسعاف ومراكز الشباب

وبعد الإعلان عن أول قرارات محافظ مطروح لخدمة المواطنين، أوضح أن تنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة هو الأهم؛ إذ تمس المواطن البسيط في القرى المختلفة.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من معاينة 15 وحدة محلية قائمة، و16 مركز شباب، و26 نقطة إسعاف بالمرحلة الثانية بمركز مطروح «الحمام، والضبعة، وسيدي براني، والسلوم، ومطروح، والنجيلة».

زيارات ميدانية في حياة كريمة

وجاء من أول قرارات محافظ مطروح لخدمة المواطنين، دفع اللجان الفنية المختصة بمشروعات حياة كريمة بمعاينة مشروعات عدد من القطاعات بحضور ممثلي مراكز المدن، والإسعاف والشباب والرياضة، مع إجراء زيارات ميدانية لمركزي الحمام والضبعة في الفترة من 26 إلى 28 يونيو الماضي ومراكز مرسى مطروح والنجيلة وبراني والسلوم خلال الفترة من 6 وحتى 9 يوليو الجاري.

توقيع محاضر المشروعات

وأشار محافظ مطروح إلى أنه جرى توقيع المحاضر للمشروعات التي انتهت معاينتها من رؤساء القري والمراكز والتوجيه لمراكز المدن بعمل محاضر معاينة وكروكي لكل مشروع واعتماده من مجلس المدينة وإرساله للمحافظة تمهيدا لتخصيص الأراضي اللازمة لها، كما جرى الانتهاء من حصر كافة احتياجات ومطالب المواطنين بالقرى والتجمعات المستهدفة بالمحافظة وإعداد خطة تنموية متكاملة في جميع القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق المطلوبة؛ تمهيدا لبدء دخول المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

اهتمام بمبادرة حياة كريمة

وأكد محافظ مطروح الاهتمام الكبير من الدولة بمبادرة حياة كريمة مع أهمية تحقيق أقصى استفادة للمواطنين في القرى المدرجة بالمرحلة الثانية، مشيرا إلى أن إجمالي عدد القرى التي دخلت المبادرة بمطروح 40 من إجمالي 56 قرية بنسبة نحو 70% من قرى المحافظة.