كاتب صحفي: الدولة تستهدف زيادة استثمارتها الإجمالية إلى 300 مليار دولار سنويا

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن التضخم هو معدل ارتفاع الأسعار سواء للسلع أو الخدمات، مؤكدا أن الانخفاض للشهر الرابع على التوالي يؤكد أن هناك إجراءات مهمة اتخذتها الدولة المصرية في 6 مارس الماضي سواء لضبط أسواق الصرف عن طريق الحملات الرقابية بمختلف نحافظات مصر.

انخفاض التضخم للشهر الرابع على التوالي

وأضاف يعقوب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن انخفاض التضخم للشهر الرابع على التوالي يعتبر مؤشرا إيجابيا لنجاح الإجراءات التي تمت، متوقعا خلال المرحلة المقبلة المزيد من التراجع لمستوى التضخم نتيجة زيادة الموارد الدولارية إلى الدولة.

الحكومة تستهدف زيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح سنويا

أوضح أن الدولة تعمل على زيادة استثمارتها الإجمالية من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار سنوياً، وهذا يدعم قوة الجنيه، ويعمل على استقرار سوق الصرف موضحاً أن الحكومة تستهدف زيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح سنويا، بجانب زيادة موارد الدولار من تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس ورفع معدل الصادرات إلى 145 مليار دولار ورفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.