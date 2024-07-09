ارتفاع أسعار الفضة عالميا مع ترقب لبيانات التضخم

ارتفعت الفضة إلى نحو 31 دولارا للأوقية، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ يتطلع المستثمرون إلى شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أمام الكونجرس للحصول على أدلة على توقيت خفض أسعار الفائدة.

كما انتظرت الأسواق أرقام التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، ففي الأسبوع الماضي، ارتفع المعدن بأكثر من 7%، حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

أسعار الفضة عالميا

وتتوقع الأسواق الآن نحو 76% احتمالات لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مع احتساب خفض ثان لأسعار الفائدة في ديسمبر أيضا.

كما دعمت أسعار الفضة التوقعات بأن تكشف الصين عن المزيد من تدابير التحفيز في الجلسة الثالثة المقبلة هذا الشهر، حيث تحاول البلاد تحقيق نمو بنسبة 5% هذا العام، وعلاوة على ذلك، استمر الطلب على الفضة من قطاع الألواح الشمسية في دعم السوق.

تاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011.

توقعات أسعار الفضة عالميا

ارتفعت أسعار الفضة بمقدار 7.30 دولار أمريكي للأوقية أو 30.71% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقود الفروقات (CFD) التي تتبع السوق المرجعية لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن تتداول الفضة عند 29.88 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن تتداول عند 32.05 دولار في غضون 12 شهرًا.