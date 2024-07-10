رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الإحصاء»: 0.3% تراجعا في معدلات التضخم خلال شهر يونيو 2024

كتب:

ماهر هنداوي
09:47 ص | الأربعاء 10 يوليو 2024
السكر - صورة أرشيفية

السكر - صورة أرشيفية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم خلال شهر يونيو 2024 بلغ 27.1%، مقابل 27.4% لشهر مايو2024، مسجلا نسبة انخفاضه قدرها 0.3%.

أكد الجهاز في بيان التضخم الصادر اليوم الأربعاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 225.6 نقطة لشهر يونيو2024، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره %27.1.

أوضح الجهاز أن أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع معدل التضخم، انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1% ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 2.6%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.0%، ومجموعة الاقمشة بنسبة 7.0%، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 2.8%.

انخفاض الإجمالي العام لمعدل التضخم الشهري

وأشار إلى أنه رغم انخفاض الإجمالي العام لمعدل التضخم الشهري إلا أن هناك ارتفاع أسعار، بعض المنتجات مثل مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 13.5% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، ومجموعة الخضراوات بنسبة 2.3% ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 1.3% ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.7%، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، ومجموعة الأحذية بنسبة 2.5%.

ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6% ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.7%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.0%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.5%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 4.0% ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.3% ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.8% ومجموعة شراء المركبات بنسبة 0.5%، ومجموعة خدمات البريد بنسبة (4.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.1%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.1%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%).

اقرأ المزيد:

«الإحصاء»: 9.9% زيادة بأعداد الموفدين للخارج في مهام علمية لعام 2023

مولود كل 30 ثانية.. «الإحصاء» يعلن نسبة زيادة عدد سكان مصر خلال 42 يوما

«الإحصاء»: 26 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع

«الإحصاء» يسلم «النواب» تقريرا بعدد الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم
ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.