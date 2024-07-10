«الإحصاء»: 0.3% تراجعا في معدلات التضخم خلال شهر يونيو 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم خلال شهر يونيو 2024 بلغ 27.1%، مقابل 27.4% لشهر مايو2024، مسجلا نسبة انخفاضه قدرها 0.3%.

أكد الجهاز في بيان التضخم الصادر اليوم الأربعاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 225.6 نقطة لشهر يونيو2024، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره %27.1.

أوضح الجهاز أن أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع معدل التضخم، انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1% ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 2.6%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.0%، ومجموعة الاقمشة بنسبة 7.0%، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 2.8%.

انخفاض الإجمالي العام لمعدل التضخم الشهري

وأشار إلى أنه رغم انخفاض الإجمالي العام لمعدل التضخم الشهري إلا أن هناك ارتفاع أسعار، بعض المنتجات مثل مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 13.5% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، ومجموعة الخضراوات بنسبة 2.3% ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 1.3% ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.7%، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، ومجموعة الأحذية بنسبة 2.5%.

ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6% ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.7%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.0%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.5%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 4.0% ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.3% ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.8% ومجموعة شراء المركبات بنسبة 0.5%، ومجموعة خدمات البريد بنسبة (4.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.1%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.1%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%).