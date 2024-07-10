افتتاح معرض لتراث الفن الشعبي في مصر وبيرو بالمتحف القومي للحضارة

افتتح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والسفير خوسيه بيتانكورت سفير بيرو بالقاهرة، معرضًا فنيا تراثيا، وذلك بقاعة النسيج المصري بالمتحف تحت عنوان «الكنوز عبر الفن الشعبي بين مصر و بيرو».

افتتاح معرض لتراث الفن الشعبي

حضر الافتتاح الفنانة التشكيلية هدى لطفي رئيس مجلس إدارة مدرسة بتاح لتعليم الخزف في قرية تونس، وعدد من السفراء الأجانب وجالية جمهورية بيرو في مصر، وعدد من محبي الفن.

تحقيق التبادل الثقافي والفني

وأكد غنيم أن تنظيم مثل هذه الأنشطة والفعاليات يأتي في إطار الأنشطة المختلفة الذي يحرص المتحف على تنظيمها باستمرار بالتعاون مع السفارات والهيئات الدبلوماسية في مصر، باعتباره صرحا ثقافيا وتراثيا مهما، يهدف إلى تحقيق التبادل الثقافي والفني بين المصريين والشعوب الأخرى.

وأضاف أن هذا المعرض يعد أحد أوجه التعاون القائمة بين المتحف وجمهورية بيرو، والذي يقدم الفن الشعبي الزخرفي والخزفي للفنانين والحرفيين في مصر وبيرو، مشيرا إلى مدى أهمية استثمار هذا التعاون الثقافى والمعرفى بين الجانبين وتبادل الخبرات فى كافة المجالات بما يليق بتاريخ وتراث البلدين.

وأعرب خوسيه عن سعادته باستضافة هذا المعرض، واصفا إياه بمثابة نافذة للشعب المصري ليتعرف على تراث دولة بيرو، كما أنه جسرًا للمعرفة والتواصل بين مصر وبيرو، اللذان يتشابهان رغم البعد الجغرافي في امتلاك تاريخ عريق وتقاليد غنية تنتقل عبر الأجيال.

وأعرب عن سعادته بوجوده في المتحف القومي للحضارة المصرية الذي هو صرح ثقافي كبير، أتاح له التعرف علي عظمة وحضارة مصر التي اجتمعت في مكان واحد بكل تنوعها وعناصرها المميزة، مؤكدا على أهمية هذا التعاون المثمر بين كل من سفارة جمهورية بيرو والمتحف القومى للحضارة المصرية .

قالت هدى لطفي الفنانة التشكيلية، إن فعالية اليوم تأتي بالمشاركة مع سفارة بيرو بالقاهرة لعرض منتجات فناني القرية من الخزف جنبا إلى جنب مع منتجات تراثية تشتهر بها دولة بيرو، مؤكدة على تماثل الحرف اليدوية بين البلدين والحفاظ على التراث .