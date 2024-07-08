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ضبط شخصين لقيامهما بالتنقيب عن الآثار في القاهرة

كتب:

محمد بركات
04:41 م | الإثنين 08 يوليو 2024
ضبط متهم - صورة أرشيفية

ضبط متهم - صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين، يمقيمان بدائرة القسم، بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية، ملك المتهم الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب، وتبين وجود حفرة بقطر 1 متر وعمق 8 أمتار بالعقار المُشار إليه. 

واعترف المتهمان بقيامها بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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