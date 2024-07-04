وزير الآثار: نسعى لجعل مصر ضمن الدول السياحية الكبرى

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، في أول لقاء له معهم عقب أدائه اليمين الدستورية أمس، وذلك لاستعراض ومناقشة أهم ملفات وخطط العمل خلال الفترة المقبلة، للوصول للمستهدفات من قطاع السياحة والآثار في مصر.

واستهل «فتحي» الاجتماع، بالإعراب عن امتنانه البالغ لثقة القيادة السياسية في توليه منصب وزير السياحة والآثار في الحكومة الجديدة، وحرصه على بذل قصارى الجهد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في مصر من خلال تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بما يساهم في مواصلة تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر، وأن تحظى مصر بالمكانة التي تستحقها بين مصاف الدول السياحية الكبرى.

استكمال الإنجازات

وحرص الوزير، على تقديم التهنئة إلى يمنى البحار على توليها منصب نائب وزير السياحة والآثار، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح، وأن تشهد الفترة المقبلة العمل سويًا لتحقيق المستهدفات.

وأكد أهمية مواصلة سير العمل من خلال كافة أعضاء فريق العمل الموجود؛ لاستكمال ما جرى إنجازه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية تحديد الأولويات بشكل واضح ودقيق، وتضافر كافة الجهود والعمل كفريق واحد في بيئة عمل صحية ومحفزة.

النهوض بقطاع السياحة والآثار في مصر

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المرتبطة بالنهوض بقطاع السياحة والآثار في مصر، كما استمع الوزير إلى أبرز الأولويات التي يرى قيادات الوزارة ضرورة العمل عليها في أسرع وقت، وكذلك ما تواجههم من مشكلات أو عقبات قد تعوق تحقيق الأهداف المرجوة.

وتطرق الاجتماع لمناقشة سبل زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر؛ لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة، وتحسين التجربة السياحية في مصر، واستكمال تطوير البنية التشريعية المرتبطة بقطاع السياحة، وكذلك استعراض إجراءات تطوير منتج سياحة اليخوت في مصر.