أول قرارات محافظ البحيرة.. برنامج خدمات مميكنة لتلقي شكاوى المواطنين

عقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة عقدت لقاءات مع عدد من القيادات التنفيذية بمدن ومراكز المحافظة وكان أول قرار لها الاهتمام برصف الطرق، عقب تلقى العديد من الشكاوي حول هذا الأمر، إذ نفذت محافظ البحيرة العديد من الجولات التفقدية لمدن المحافظة للوقوف على مشكلات الطرق.

أول قرارات محافظ البحيرة الجديد لخدمة المواطنين

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن أول قرار لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى رصف الطرق هو إطلاق برامج خدمات ميكنة لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة حلها

كما ناقشت محافظ البحيرة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، مشددة على إزالة كافة التعديات بالمهد، و الإهتمام بمنظومة النظافة والاهتمام بالحدائق العامه وزيادة المساحات الخضراء، مع ضرورة الوقوف على المشاكل التى تواجه ملف التصالح

ووجهت «عازر» رؤساء الوحدات المحلية بتقديم تقرير بموقف المعدات بكل مدينة وتحديد الأعطال الموجودة بها، للعمل على رفع كفاءة المعدات مع مناقشة الاستثمار الحالي ومعوقاته.

وعقدت محافظ البحيرة اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لبحث آليات العمل خلال المرحلة القادمة والوقوف على المشاكل والمعوقات والعمل على حلها، مؤكدة ضرورة وضع استراتيجيات لحل المشكلات بطرق تعزز من كفاءة استغلال موارد المحافظة، وتم خلال الاجتماع التعرف على بعض المشروعات التي تقوم الغرفة التجارية بتنفيذها

أكدت محافظ البحيرة خلال اجتماعها مع الدكتور الهامي ترابيس أهمية التعاون المشترك مع جامعة دمنهور، وذلك تفعيلاً للمشاركة المجتمعية، وتبادل الخبرات فى قطاعات الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية.