ما الوقت المناسب لشراء سيارة جديدة؟.. «الغرف التجارية» تكشف أسباب الاستقرار

تضاربت الأحاديث حول توقعات أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة وأفضل وقت لشرائها، تاركة المستهلكين في حيرة من أمر شراء سيارة جديدة.

وإجابة على سؤال ما الوقت المناسب لشراء سيارة جديدة؟، أكد منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، استقرار عملية بيع السيارات في مصر حاليا، ويرجع ذلك إلى التوازن بين العرض والطلب خلال هذه الفترة.

أفضل وقت للشراء

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن أفضل وقت لشراء السيارات هو الوقت الحالي، خاصة وأن السيارات تشهد استقرارا في الوقت الحالي، تزامنا مع ثبات سعر الصرف، مشيرا إلى لا يمكن التوقع بالأسعار خلال الفترة المقبلة، لكنها تتأثر بشكل أساسي ومباشر إذا حدث انخفاض المعروض، وذلك الفترة الحالية هي فترة جيدة للشراء، خاصة وأن الأسعار مستقرة.

وأوضح أن استقرار الأسعار يعتبر أفضل وقت مناسب للشراء، نتيجة استقرار المؤثرات التي قد توثر على سعر السيارات، منها سوق العرض والطلب.

أسعار السيارات في السوق

وسجل سعر سيارة «أوبل جراند لاند 2024 أتوماتيك - TOP LINE» نحو مليون و850 ألف جنيه بدلاً من مليوني و75 ألف جنيه.

وسجل سعر سيارة «جاك S2 2024 أتوماتيك - SMART» نحو 999 ألفًا و900 جنيه بدلاً من 849 ألفًا و900 جنيه.

وجاء سعر سيارة «تويوتا كورولا 2024 أتوماتيك - سمارت» لتسجل نحو مليون و500 ألف جنيه بدلاً من مليون و750 ألف جنيه.