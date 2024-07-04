انخفاض أسعار السيارات الجديدة بنسبة 30% خلال أيام.. والشعبة توضح الأسباب

أسهم قرار الإفراج عن 25 ألف سيارة للمصريين المقيمين بالخارج، في انفراجة كبيرة في سوق السيارات، وسوف يدفع إلى موجة تراجعات كبيرة في الأسعار خلال الأيام المقبلة، وفقًا لشعبة السيارات.

وأكدت الشعبة، في بيان، أنّ الإفراج عن السيارات أدى لتداعيات إيجابية على المواطنين المستفيدين من مبادرة استيراد السيارات، التي أطلقتها الحكومة في نهاية عام 2022.

تراجع السيارات الجديدة 30% خلال أيام

وبحسب شعبة السيارات، فإن موجة التراجع المقبلة من المتوقع أن تصل إلى 30% خلال أيام، لأن قرار مصلحة الجمارك بالإفراج عن 25 ألف سيارة للمصريين بالخارج خلال الأسبوع الحالي، سيكون له أثرًا كبيرًا بشكل إيجابي على المصريين بالخارج، الذين يقضون الإجازات الصيفية داخل البلاد، وسيخفف العبء عن إيجار السيارات، وسيسهم ذلك في تخفيف الضغط على السوق.

الإفراج عن 25 ألف سيارة

وقال منتصر زيتون، رئيس شعبة السيارات في كفر الشيخ، إنّ قرار الإفراج عن 25 ألف سيارة، سيكون له فائدة كبيرة على المواطنين المقيمين في الخارج بشكل مباشر، من خلال إزاحة الضغوط عنهم وقت قضاء العطلة الصيفية في مصر، بالإضافة إلى توفير نفقات تأجير السيارات أو شرائها من داخل البلاد.

وأضاف «زيتون» في تصريحات لـ«الوطن» أن القرار سيكون له أثرًا كبيرًا على سوق السيارات بشكل عام، ويخفف الضغط على الشراء، ويؤدي إلى توفير المطلوب مما يساعد على انخفاض أسعار المركبات.