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هبوط حاد في أسعار السيارات «الزيرو» بمصر.. تراجعت 250 ألف جنيه

كتب:

سعيد رمضان
02:53 م | الأحد 07 يوليو 2024
أسعار السيارات في مصر

أسعار السيارات في مصر

شهدت أسعار السيارات في مصر العديد من التراجعات على جميع المستويات خلال الفترة الماضية لمختلف الأنواع، إذ تصل قيمة التراجعات إلى 250 ألف جنيه وفقاً لكل نوع، وجاءت التراجعات وفقاً لما أعلنه وكلاء السيارات كالآتي: 

هبوط أسعار السيارات في مصر

- سجل سعر سيارة «أوبل جراند لاند 2024 أتوماتيك - TOP LINE» تراجعاً جديداً بنحو 225 ألف جنيه لتسجل نحو مليون و850 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و75 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة «أوبل جراند لاند 2024 A/T / HIGHLINE +» تراجعاً جديداً بنحو 250 ألف جنيه لتسجل نحو مليون و700 ألف جنيه بدلاً من مليون و950 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة «أوبل موكا 2024 اتوماتيك / GS LINE» تراجعاً جديداً بنحو 200 ألف جنيه لتسجل نحو مليون و550 ألف جنيه بدلاً من مليون و750 الف  جنيه.

تراجع أسعار سيارات «جاك»

- سجل سعر سيارة «جاك S2 2024 أتوماتيك - SMART» تراجعاً جديداً بنحو 150 ألف جنيه لتسجل نحو 999 ألفًا و900 جنيه بدلاً من 849 ألفًا و900 جنيه.

- سجل سعر سيارة «جاك J7 2024 أتوماتيك - DELUXE» تراجعاً جديداً بنحو 180 ألف جنيه لتسجل نحو مليون و119.900 جنيه بدلاً من مليون و299.900 جنيه.

- سجل سعر سيارة «جاك J7 2024 أتوماتيك - ULTIMATE»  تراجعاً جديداً بنحو 200 ألف جنيه لتسجل نحو مليون و169.900 جنيه بدلاً من مليون و369.900 جنيه.

تراجع أسعار تويوتا

- سجل سعر سيارة «تويوتا كورولا 2024 أتوماتيك - سمارت»  تراجعاً بنحو 250 ألف جنيه لتسجل نحو مليون و500 ألف جنيه بدلاً من مليون و750 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة «تويوتا كورولا 2024 أتوماتيك - ELGANCE» تراجعاً بنحو 200 ألف جنيه لتسجل نحو مليون و650 ألف جنيه بدلاً من مليون و850 ألف جنيه.

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بقلم سعيد رمضان