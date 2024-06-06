انخفاض جديد في أسعار السيارات.. تجاوز الـ500 ألف جنيه

انخفاض كبير أسعار السيارات.. تجاوز 500 ألف جنيه

قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات عضوًا في لحنة السيارات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية الأسبوع الماضي، إنّ هناك حالة من الركود شهدها سوق السيارت خلال الآونة الأخيرة.

انخفاض أسعار السيارات

وأكد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ هناك بعض وكلاء لأكبر ماركات السيارت في مصر لجأت إلى عمل خصومات جديدة في الأسعار نتيجة لعملية الركود في السوق لتشجيع العميل على الشراء، مضيفًا أنّ هناك بعض المواطنين تنتظر الآن انخفاضا جديدا في الأسعار.

أسعار السيارات بالسوق المصري

وأضاف «سعد» أنّ بعض هناك موديلات تجاوزت التراجعات بها حاجز 500 ألف جنيه؛ لاستمرار سلسلة انخفاض في أسعار السيارات بالسوق المصرية بعد موجة من الزيادات الجنونية.

خصومات جديدة في أسعار السيارت

وترصد لكم «الوطن» من خلال السطور التالية أبرز وكلاء السيارات الذين أعلنوا خصومات جديدة في أسعار الماركات الخاصة بهم.

سياتسيات إبيزا

انخفضت سعر سيات إبيزا بقيمة 100 ألف جنيه؛ وأصبحت تقدم الفئة الأولى منها بسعر مليون و75 ألف جنيه، قدمت الفئة الثانية الأعلى تجهيزا مقابل مليون و250 ألف جنيه.

سيات أرونا

انخفضت سعر سيات أرونا بقيمة 95 ألف جنيه، وقدمت الفئة الثانية المتوفرة، بسعر مليون و300 ألف جنيه.

سيات ليون

قدمت السيارة أيضا من فئة واحدة وهي الفئة الأولى بسعر جديد بتخفيض 151 ألف جنيه، لتباع مقابل مليون و499 ألف جنيه.

سيات تاراكو

كما أعلنت سيات تاراكو عن أحدث قائمة سعرية بفئتين من التجهيزات رغم اختفاء الفئة الأولى من الأسواق، لتبدأ من مليون و200 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما قدمت الفئة الثالثة عالية التجهيزات بسعر رسمي 2 مليون و350 ألف جنيه، بتخفيض بقيمة 200 ألف جنيه للفئة الأولى، 250 ألف للفئة الأعلى.

تويوتا كورولا

كشف وكيل علامة تويوتا في مصر عن أحدث خلال أخر تحديث لقائمة أسعاره عن تخفيضات كبيرة في أسعار السيارة السيدان كورولا 2024، حيث اقترب حجم التخفيضات بها من 175 ألفا وحتى 250 ألف جنيه.

أسعار كورولا في مصر

وبذلك أصبحت أسعار كورولا في مصر تبدأ من مليون و300 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون و390 ألف جنيه، الفئة الثالثة قدمت مقابل مليون و500 ألف جنيه.

الفئة الرابعة

أما الفئة الرابعة أصبح سعرها الرسمي الجديد مليونا و600 ألف جنيه، بينما سعر الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا بلغت مليونا و650 ألف جنيه.

جاك JS3

انخفض سعر جاك JS3 موديل 2024 بحوالي 86 ألف جنيه، وبلغ سعرها نحو مليون و18 ألفا و900 جنيه.

جاك JS4

وأخيرا انخفض سعر جاك JS4 نحو 190 ألف جنيه، ووفقًا للقائمة السعرية الجديدة والمعلنة اليوم بلغ سعرها نحو مليون و89 ألفا و900 جنيه.

كما خفضت أسعار سيارات جيتور الصينية موديلات 2024 بقيم تتراوح بين 75 و110 آلاف جنيه.

جيتور X70

باتت الفئة الأولى بنحو مليون و184 ألف جنيه، مقابل مليون و259 ألف جنيه، بانخفاض 75 ألف جنيه، والفئة الثانية بقيمة مليون و254 ألف جنيه.

جيتور X70 Plus

انخفضت أسعار السيارة جيتور X70 Plus التى تقدم من خلال فئة واحدة من التجهيزات، إلى مليون و449 ألف جنيه، مقابل مليون و539 ألف جنيه، بتراجع 90 ألف جنيه.