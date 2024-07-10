«الزراعة» تبحث وضع آليات تنظيم إقامة المسابقات الدولية للخيول في مصر

اجتمعت اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، ومدير الادارة العامة لنادي اتحاد الشرطة الرياضي، وأساتذة رعاية الخيول والأمراض المعدية بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، ومستشار مدير الاكاديمية العسكرية للفروسية ومربي الخيول «قطاع خاص»، للإعداد والتجهيز ووضع آليات لتنظيم وتيسير اجراءات المسابقات الدولية للخيول في مصر.

وتجرى المسابقة تحت مظلة الاتحاد الدولي والمصري للفروسية، بغرض المسابقات الرياضية ومسابقات الخيول العربية للجمال، في إطار حرص الدولة على ريادة مصر للمنطقة العربية والإفريقية في المسابقات الدولية للخيول، وبناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة.

وزارة الزراعة

وأكد ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنّ الاجتماع أثمر عن وضع آليات لتنظيم وتجويد إقامة المسابقات الدولية للخيول في مصر، وتماشيا مع الاتفاقات الدولية ودستور المنظمة العالمية لصحة الحيوان، وإتاحة الفرصة لمصر لتنظيم المسابقات بالتعاون مع الدول الراغبة في الاشتراك في المسابقات، وتنشيط السياحة الرياضية الخاصة بالفروسية وتنشيط التجارة البينية للخيول وإتاحة الفرصة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال.

يذكر أنّ المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، كشفت عن خلو مصر من مرض طاعون الخيل الإفريقي، ويعد من أهم الإنجازات لوزارة الزراعة وأجهزتها ذات الصلة في هذا المجال ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة وريادة مصر للمنطقة العربية والإفريقية، إضافة إلى خلو مصر من 3 أمراض أخرى لتصبح مصر خالية من 4 أمراض في الفصيلة الخيلية.