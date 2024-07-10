«الزراعة»: تصدير 4.9 مليون طن محاصيل زراعية في 6 أشهر

ارتفع إجمالي الصادرات الزراعية في النصف الأول من عام 2024، إلى 4.9 مليون طن بزيادة قدرها 300 ألف طن عن العام السابق، وذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري.

وتقدر القيمة الدولارية للسلع الزراعية الطازجة المصدرة للسلع الرئيسية نحو 2.9 مليار دولار بزيادة قدرها 600 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023.

100 مليار دولار صادرات مصرية

وقال وزير الزراعة، في بيان، اليوم الأربعاء، إنّ الوزارة تعمل على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتعزيز الصادرات الزراعية ودعم منظومة الحجر الزراعي، لافتا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تمثل ركيزة أساسية لحركة الاقتصاد المصرين، حيث أصبحت أهم مصادر دعم الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية، موضحا أن هناك دعما مستمرا لمنظومة الصادرات والحجر الزراعي وذلك بهدف تحقيق الحلم الرئاسي بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية من جميع القطاعات بحلول 2030.

من جانبه، أشار سعد موسي بأن الحجر الزراعي يعمل على مدار الساعة بهدف تسهيل انسياب السلع الزراعية للأسواق العالمية، لافتا إلى أن الحجر الزراعي المصري يعمل من خلال استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية لدول العالم من خلال تطبيق منظومة التتبع للسلع المصدرة للخارج وكذا تطبيق الاشتراطات الحجريّة للدول المستوردة، والتوسع في فتح الأسواق والتحول الرقمي والتدريب المستمر للعاملين بالحجر الزراعي واستخدام التكنولوجيات في منظومة الصادر والوارد،