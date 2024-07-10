من عقدة الخواجة إلى براند «صنع في مصر».. ماذا فعلت «ابدأ» في الصناعة؟

قال وليد جاب الله، إن مبادرة ابدأ التي أطلقتها الدولة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال دعم الصناعة المحلية.

وأشار جاب الله في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن المبادرة حددت مجموعة واسعة من المنتجات التي تستوردها مصر، مع التركيز على العناصر الأساسية التي تدخل في مكونات الإنتاج مثل مكونات الأجهزة الكهربائية والصناعات الأخرى.

توطين الصناعة والحد من الواردات

وأضاف «جاب الله» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المبادرة قدمت مجموعة كبيرة من الحوافز للمستثمرين لإنشاء صناعات محلية لتلك المنتجات بهدف الحد من الواردات، موضحا أن مبادرة «ابدأ»، شريك أساسي مع مؤسسة حياة كريمة لدعم المستثمرين في تنفيذ المشروعات المحددة ضمن المبادرة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن نتائج المبادرة بدأت تظهر بالفعل؛ إذ جرى إنتاج مجموعة كبيرة من الصناعات والمنتجات المحلية.

طموحات كبيرة لتفعيل المبادرة بشكل أكبر

وأشار إلى أن هناك طموحات كبيرة لتعزيز وتفعيل المبادرة بشكل أكبر، وذلك من أجل دعم التوسع الصناعي في مصر وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية بشكل مستدام، وتحويل عقدة الخواجة إلى براند «صنع في مصر».

وأعرب عن تفاؤله بدور المبادرة في دفع عجلة التنمية الصناعية بالبلاد، وتوفير المزيد من الفرص للمستثمرين المحليين.