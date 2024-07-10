قائد سابق في الجيش الإسرائيلي ينتقد عنف المستوطنين ضد الفلسطنيين.. ماذا قال؟

انتقد اللواء يهودا فوكس قائد المنطقة الوسطى المنتهية ولايته في جيش الدفاع الإسرائيلي، إجرام المستعمرين في الضفة الغربية والقدس ضد الفلسطنيين، وارتكابهم لجرائم عنف ضدهم.

نشر الخوف بين السكان الفلسطنيين

وبحسب موقع «ذا جويش كرونيكل» المتخصص في أخبار اليهود ببريطانيا فإن القائد المنتهية خدمته في جيش الاحتلال قال في كلمة ألقاها في مراسم تقاعده التي أقيمت في مقر القيادة المركزية في شمال القدس العربية المحتلة، إن الجريمة القومية أطلت برأسها تحت رعاية الحرب، وزرعت الفوضى والخوف بين السكان الفلسطينيين الذين لم يشكلوا أي تهديد.

عدم تردع المستعمرين في جرائمهم ضد الفلسطنيين

وهاجم اللواء المتقاعد القيادات المحلية للمستوطنين والقيادات الدينية لسماحهم بهذه الجرائم، وعدم ردعهم للمستعمرين، وصمتهم على الجرائم والعنف الذي يرتكبوه ضد الفلسطنيين في الضفة الغربية والأراضي المحتلة.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعًا في عنف المستوطنين، بما في ذلك أعمال شغب عنيفة في قرية حوارة العربية، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من الفلسطنيين واصابة آخرين، بالإضافة لتدمير ممتلكاتهم.