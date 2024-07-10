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تسليم الدفعة الثالثة من مبادرة «دراجتك صحتك» في القليوبية

كتب:

حسن صالح
04:21 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
تسليم الدراجات بالقليوبية

تسليم الدراجات بالقليوبية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، تسليم الدراجات للمواطنين ضمن فعاليات مبادرة «دراجتك.. صحتك»، التي تُنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تشجيع المواطنين علي ركوب الدراجات

وقال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات بهدف المساعدة في تقليل الكثافات المرورية، وجعل ممارسة رياضة الدراجات أسلوب حياة لما تُساهم به في تقليل استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدامه للحفاظ على البيئة، بالإضافة للفوائد التي تعود على صحة الفرد، وتحسين والحالة العامة والصحية واللياقة البدنية للفرد.

التسجيل على الروابط الإلكترونية

وأضاف الصبروط، أن المواطن يستطيع أن يحصل على الدراجة من خلال التسجيل على الروابط الإلكترونية التي تُطلقها وزارة الشباب والرياضة، ومن ثم التسجيل والحجز والدفع المقدم، على أن يتم التواصل مع المواطنين من كل محافظة.

 

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