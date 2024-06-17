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مراكز شباب القليوبية تحتفل بعيد الأضحى.. ألعاب وعرائس وتنورة

كتب:

حسن صالح
02:55 م | الإثنين 17 يونيو 2024
إحتفالات شباب القليوبية بالعيد

إحتفالات شباب القليوبية بالعيد

انطلقت فاعليات مبادرة «العيد أحلى» بمراكز شباب القليوبية في ثاني أيام عيد الأضحى، حيث جرى استقبال الأطفال والشباب والأهالي للاحتفال.

جاء ذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها الأدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ يوم ترفيهي لإدخال البهجة والسعادة لهم وتوزيع الهدايا على الأطفال.

حمامات السباحة وملاهي الاطفال

وقال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن مراكز الشباب قد استعدت بشكل كامل لاستقبال الزوار للاستمتاع بجميع الأنشطة المتاحة. تتنوع هذه الأنشطة بين حمامات السباحة، ومناطق اللعب للأطفال، وصالات البلياردو وتنس الطاولة، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية الأخرى.

وأشار إلى تنظيم احتفالات كبرى في مراكز شباب القليوبية، تشمل عروضًا فنية وفقرات من فرق الفنون الشعبية وعروض تنورة وماسكات.

 

فقرات وأنشطة متنوعة

ويسعى القطاع إلى تقديم فقرات وأنشطة متنوعة تناسب كافة الفئات العمرية، بما يعكس سياسة واستراتيجية الوزارة في تقديم خدمات مجتمعية ودعم بناء الشخصية المصرية القادرة على قيادة المستقبل، في إطار الجمهورية الجديدة.

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