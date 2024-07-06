«شباب القليوبية» تستعد لانعقاد الجمعيات العمومية بالمراكز والأندية

كشف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن استعدادات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لبدء انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب والأندية، والتي تبدأ اعتبارا من يوليو الجاري، لافتًا إلى عقد اجتماعا مع مديري إدارات الهيئات الشبابية والرياضية لمناقشة الضوابط الواردة من الوزارة والبدء فى تشكيل اللجان العامة والفرعية للإشراف على انعقاد الجمعيات العمومية.

انعقاد الجمعيات العمومية

وصرح الصبروط في بيان، بأن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تضم 205 مراكز شباب و19 ناديًا، ويأتى انعقاد الجمعيات العمومية لهذا العام 2024 / 2025 على مستوى مراكز الشباب بواقع 39 مركز شباب يشهد انتخاب كامل لمجلس الإدارة، و91 مركز شباب يوجد بهم بند استكمال لبعض المقاعد الشاغرة فى مجلس الإدارة، و75 مركزا ينعقد بهم جمعيات عمومية عادية، بينما على مستوى الأندية يوجد ناديا واحدا فقط يعقد انتخابات كاملة لمجلس الإدارة، و9 لاستكمال المقاعد الشاغرة، وتأتي الجمعيات العمومية العادية بعدد 9 أندية فقط .

تشكيل لجان عامة

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبيه تستعد لانعقاد الجمعيات العمومية كل عام من خلال تشكيل لجان عامة للإشراف على الجمعيات العمومية ولجان فرعية، بالإضافة لتشكيل غرفة عمليات خلال مدة انعقاد الجمعيات العمومية للتواصل المباشر فى حالة وجود أي معوقات.

تأتي تلك الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.