إقبال كبير على مراكز شباب القليوبية احتفالا بالعيد.. حمامات سباحة وألعاب متنوعة

شهدت حمامات السباحة في مراكز الشباب بالقليوبية، إقبالا كبيرا من المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لإدخال البهجة والسرور على الأطفال.

فعاليات العيد أحلى بمراكز الشباب

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن فعاليات العيد أحلى بمراكز شباب القليوبية تتضمن تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا بالقرى والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، والتي تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانات المركز للجمهور، وتنوع الألعاب الرياضية والأنشطة الترفيهية وملاهي للأطفال وحمامات سباحة وغيرها.

الاهتمام بحمامات السباحة في مراكز الشباب

وأضاف أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تولي اهتماما كبيرا بحمامات السباحة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خاصة خلال الأعياد الرسمية، وذلك نظرا للإقبال الشديد من الأعضاء والمترددين على حمامات السباحة خلال تلك الفترة، وتقوم بالمتابعة المستمرة حفاظا على سلامة وحياة المواطنين.