وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 70.9%

اعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي 2023-2024، وذلك بنسبة نجاح 70.9%، موضحًا أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024، بلغ 20 طالبة و6 طلاب.

وأشار إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية تتسم بتعدد مسميات الشهادات، إذ يوجد 24 شهادة، وذلك نتيجة لتعدد التخصصات «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي»، ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات، 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة «نظامية والتعليم والتدريب المزدوج، ونظام الإعداد المهني».

نسبة النجاح بنتيجة الدبلومات الفنية 2024

وفي نظام 5 سنوات، حضر 21 ألفًا و577 طالبًا «4 شهادات» بنسبة نجاح 89.95%؜، وفي التكنولوجيا التطبيقية نظام 5 سنوات، حضر 52 طالبًا «شهادة واحدة» بنسبة نجاح 98.7%؜، وفي نظام 3 سنوات عام، حضر 567 ألفًا و287 طالبًا «4 شهادات» بنسبة نجاح 69.47%؜، وفي نظام 3 سنوات بالتعليم والتدريب المزدوج، حضر 11 ألفًأ و259 طالبًا «4 شهادات» بنسبة نجاح 81.44%، وفي نظام 3 سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات، حضر 113 ألفًا و886 طالبًا «٤ شهادات» بنسبة نجاح 89.03%؜، وبالنسبة للتكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات، حضر 3015 طالبًا «4 شهادات» بنسبة نجاح 84.74%؜، وفي نظام 3 سنوات إعداد مهني حضر 60 ألفًا و110 طلاب «3 شهادات» بنسبة نجاح 37.84%؜.

وبلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 45 طالبًا بنظام خمس سنوات، بنسبة نجاح 93.33%؜، بينما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 9738 طالبًا بنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح 88.09%؜.

عدد الأوائل من محافظة القاهرة

وأكد الوزير أنّ متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة 70.9%، مضيفًا أنّ عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب منهم 3 طالبات و4 طلاب، ومن محافظة السويس طالبة، ومن محافظة القليوبية طالبة، ومن محافظة البحيرة طالبتين، ومحافظة المنوفية طالبة، ومحافظة الوادي الجديد طالبتين، ومن محافظة الجيزة طالبتين، ومن محافظة الشرقية طالبتين، ومن محافظة بورسعيد طالبتين، ومن محافظة دمياط طالبتين، ومن محافظة البحر الأحمر طالب، ومن محافظة الدقهلية طالبة، ومن محافظة أسيوط طالبًا وطالبة.

وأوضح أنّ عدد المتقدمين بلغ790 ألفًا و625 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي الحاضرين 786 ألفًا و969 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي الناجحين 558 ألفًا و18 طالبًا وطالبة.