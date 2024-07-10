«التعليم» تكشف موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من تصحيح جميع المواد الدراسية للدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنه جرى رصد ومراجعة الدرجات، وتحديد الأوائل.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وأضاف أنه جرى الانتهاء من تجميع نتيجة الدبلومات الفنية 2024، وهي حاليا جاهزة للاعتماد من قبل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن المقرر أن تعتمد خلال الساعات المقبلة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وأشار إلى أنه سيجرى إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط، وستكون متاحة لجميع الطلاب الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي وطلاب المدارس التكنولوجية التطبيقية والتعليم المزدوج.

وقال المصدر إن جميع أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات تمت بدقة وعناية شديدة، حرصا على مصلحة الطلاب وحصول كل طالب بالدبلومات الفنية على درجاته كاملة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتصل وزير التعليم بأوائل الدبلومات الفنية لتهنئتهم بالتفوق الدراسي.