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«التعليم» تعلن أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2024 بعد قليل

كتب:

أميرة فكري
01:58 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
طالبات الدبلومات الفنية ---صورة أرشيفية

طالبات الدبلومات الفنية ---صورة أرشيفية

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات، وذلك بعد اعتماد نتيجة الدور الأول لإتمام شهادة الدبلومات الفنية 2023/2024.

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2024

ويعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات «زراعي وصناعي وفندقي وتجاري» الدور الأول بنظاميها الثلاث والخمس سنوات ونظام التعليم والتدريب المزدوج والإعداد المهني ونظام مدارس التكنولوجيا التطبيقة.

إعلان النتيجة على موقع «التعليم»

ومن المقرر أنّ تعلن وزارة التعليم، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بعد قليل على موقعها الرسمي، ونسبة النجاح في بيان رسمي. 

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول برقم الجلوس

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نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس.. خلال أيام 
بقلم أميرة فكري