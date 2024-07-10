وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بعد قليل

يعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 لجميع النوعيات «زراعي وصناعي وفندقي وتجاري» الدور الأول بنظاميها الثلاث والخمس سنوات ونظام التعليم والتدريب المزدوج والإعداد المهني ونظام مدارس التكنولوجيا التطبيقة.

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بعد قليل علي موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وإعلان نسبة النجاح لجميع النوعيات والأنظمة، في بيان رسمي بعد قليل .

كما تعلن الوزارة قائمة أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2024/2023، لجميع التخصصات، وتهنئتهم على تفوقهم الدراسي.