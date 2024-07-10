علا الشافعي: الشركة المتحدة تساعد كل من يحتاجها سواء يعمل بها أو لا

علقت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، على دعم ومساعدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإحدى عضوات نقابة الصحفيين في في علاجها، قائلة: «إذا أردت رفع عنوان لدور المتحدة سيكون: «المتحدة ترفع شعار الإنسانية دائما»، فهذا الأمر ليس جديدا عليها»، موضحة أن الحالة التي أعلن عنها نقيب الصحفيين خالد البلشي تعد واحدة من ضمن العديد من الحالات.

دور المتحدة في دعم المحتاجين

وأضافت «الشافعي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «أي حالة يتعرض لها أي زميل في اليوم السابع مرضيا أو حتى حالات وفاة تكون الشركة المتحدة في ضهر كل زميل»، مدللة على دور الشركة المتحدة في دعم أسرة الكاتب الصحفي الراحل علام عبدالغفار، إذ تم تعيين زوجته في مكانه بدلا منه، وذلك حفاظا على الأسرة الصغيرة.

وتابع، أن جهود الشركة المتحدة تمد الشعور بالأمان لأي صحفي، إذ إنها ستدعمه في أوقاته الصعبة الشديدة، مستطردة: «تم شفاء ونجاة الزميلة عضو نقابة الصحفيين بفضل دعم الشركة المتحدة المادي لحالة المادي، وهناك حالات حرجة للغاية لزملاء أخريين يتم التعامل بكل صبر، ويتم توفير كل احتياجاته بصورة سريعة».

استمرار دعم المتحدة لكل من يحتاجها

وأكدت أن ما تقوم به الشركة المتحدة يعد من أهم العناصر الفاعلة في بيئة العمل، إذ يشعر العامل أنه وسط بيئة عمل آمنة، وستجد من يدعمك ويقف خلفك في حالة تعرضك لمشكلة أو أزمة، مشددة على أن الشركة المتحدة لن تتوقف عن دعم مثل هذه الحالات، والجميع لديه يقين تجاه هذا الأمر، موضحة أن الدعم الذي تقدمه المتحدة لا يقتصر على العاملين بها فقط بل أيضا من يعمل خارجها.