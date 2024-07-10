«الحجر الزراعي»: الصادرات الزراعية ترتفع إلى 5 ملايين طن خلال الفترة المقبلة

قال سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي، إن الزراعة المصرية ستشهد خلال الفترة المقبلة زيادة في الصادرات الزراعية لأول مرة مقارنة بالأعوام السابقة، إذ تقترب من 5 ملايين طن، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية تتمتع بجودة عالية ومنافسة شديدة في الأسواق العالمية متمثل في الإقبال عليها، كما أن الحجر الزراعي يطبق نظام الاشتراكات الحجرية من الدول المستوردة ويعمل باستمرار على مدار 24 ساعة.

الزراعة تزيد الدخل القومي

وأضاف «موسى» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار» عبر قناة «دي إم سي»، أنه هناك محاولة لتحقيق الحلم الرئاسي بزيادة الصادرات في كل القطاعات إلى 100 مليار دولار، ويأتي ذلك في ظل التوجيهات الرئاسية الحالية بشأن زيادة الصادرات المصرية بكل القطاعات وبخاصة القطاع الزراعي، كونه من الركائز الاقتصادية في زيادة الدخل القومي.

وتابع أن هناك تعاون مع كل الجهات الوطنية المصدرة والتوافق مع الاتفاقيات الدولية والتشريعات المتعلقة بالصحة النباتية في محاولة لزيادة الصادرات أيضا.

التنافس في الأسواق العالمية

وأكمل أنه يعمل من خلال استراتيجية معتمدة على عدة محاور وأهمها الأسواق من خلال تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، وهذا الأمر يتطلب التواصل مع الدول المناظرة، بالإضافة إلى تبادل الزيارات للاطلاع على منظومة الحجر الزراعي، وذلك يتم بأفضل شكل من خلال دعم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الذي حدث بالفعل منذ توليه المنصب.