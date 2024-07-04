الأمين العام لنقابة البترول: المرأة تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة

أعربت عايدة محي الدين، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، رئيس سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن سعادتها باختيارها أمينا عاما للنقابة، كأول سيدة تشغل هذا المنصب داخل نقابة البترول.

الاستماع لمقترحات الأعضاء

وقالت الأمين العام لنقابة البترول، إنها ستسعى خلال الفترة القادمة للتجهيز لجولات واجتماعات للمجلس التنفيذي للنقابة مع اللجان النقابية للاستماع لمقترحات الأعضاء داخل اللجان وطلبات العمال وعرضها والعمل على تنفيذها على أرض الواقع.

وأكدت عايدة محي الدين، خلال انعقاد اجتماع المجلس التنفيذى للنقابة العامة للعاملين بالبترول، على ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل للعمال والقيادات النقابية، خاصة فيما يتعلق بممارسة العمل النقابي وليس فقط التدريب الخاص بطبيعة العمل، مشيرة إلى أهمية تمكين المرأة في العمل النقابي، خاصة وأن المرأة تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقدمت عايدة محى الدين الشكر لمحمد جبران رئيس النقابة السابق، رئيس اتحاد العمال، بعد توليه حقيبة وزارة العمل في الحكومة الجديدة، لما قدمه من عطاء وإنجازات غير مسبوقة، تحقق من خلالها طفرة تنموية شاملة بالنقابة وللعاملين بقطاع البترول، فضلا عن حرصه على التعاون المستمر مع التنظيم النقابي لأجل صالح العمل والعاملين.

النقابة العامة للعاملين بالبترول

وشهد اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول، حيث جرت انتخابات داخلية أسفرت عن اختيار المحاسب أحمد السروجي بالإجماع رئيسًا للنقابة العامة.