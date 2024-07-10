تنفيذ 70% من أعمال تطوير السوق الحضري الجديد بمحور صبري القاضي في كفر الشيخ

‏تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير السوق الحضري الجديد، بمحور صبري القاضي، غرب مدينة كفر الشيخ، بإجمالي عدد 21 باكية، ونسبة تنفيذ 70%، في إطار خطة متكاملة لتطوير الأسواق العشوائية، ولتحسين المظهر الحضاري للمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص العمل.

وكلف محافظ كفر الشيخ سرعة تنفيذ أعمال التطوير وفقاً للمواصفات المحددة، مع مٌراعاة جودة التشطيبات والأعمال الفنية، والتأكد من مطابقة جميع الأعمال للمعايير المٌعتمدة، وفقاً لاحتياجات المواطنين.

تطوير السوق الحضري الجديد

وقال المحافظ، أنّه يتم تطوير السوق الحضري الجديد بمحور صبري القاضي، غرب مدينة كفر الشيخ، في إطار القضاء على الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع الجمهورية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتطوير المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، والاستثمار الأمثل للمنشآت والمواقع غير المستغلة بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّ السوق الحضري المطور يتضمن العديد من الأنشطة منها، «الخضروات، والفاكهة، والسلع والمواد الغذائية، والأسماك، واللحوم، والمنتجات المتنوعة»، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين، وحفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع كفر الشيخ، ومواجهة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين ومخالفات الإشغالات، لافتاً إلى تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين

ووجّه المحافظ، بسرعة الانتهاء من الأعمال في الفترة المحددة مع إعداد خطة لنقل الباعة الجائلين والأسواق الصغيرة العشوائية إلى السوق المطور الجديد بمحور صبري القاضي، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، واستمرار متابعة أعمال نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفر الشيخ إلى السوق المطور مع التأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين، مشيداً بمشروع سوق كفر الشيخ الحضري المطور بشرق مدينة كفر الشيخ كتجربة متقدمة في منظومة تطوير الخدمات بالمحافظة، الذي تم إنشاؤه على مساحة حوالي 3000م2، بشارع صلاح سالم، وسط مدينة كفر الشيخ، وتم نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفر الشيخ، وتسكينهم في السوق المطور، لتحقيق الانضباط في الشوارع.