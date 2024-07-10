محافظ كفر الشيخ يتفقد أقسام مستشفى مركز الأورام الجديد

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، يرافقه الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، اليوم، مستشفى مركز الأورام الجديد والتابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، على مساحة 8876 م2 بقوة 160 سريرًا، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء المحافظة، الذي جرى تجهيزه بأحدات التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة، وتزويده بالكوادر الطبية وهيئة التمريض اللازمة للتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المحافظ يتفقد أقسام مستشفى مركز الأورام الجديد

وتفقد المحافظ عيادات «الفرز، الأورام، الأسنان، قسم الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، قسم الأشعة، وأشعة جاما، وملاحظة رجالي وحريمي، وعنبر الإنعاش، والصيدلية الإكلينيكية، وصالة العلاج الكيماوي»، وذلك للاطمئنان على المرضى ومتابعة سير العمل، واستمع إلى شرح مفصل من الدكتور ياسر عمارة مدير المركز، عن جميع مكونات المبنى، وأقسام وتخصصات المركز وطرق العلاج، وطبيعة العمل، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

تقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء محافظة كفر الشيخ

وقال محافظ كفر الشيخ، إنّ مركز الأورام الجديد تم تجهيزه بأعلى مستوى من التجهيزات الطبية والكوادر والأطقم الطبية المدربة على مستوى عالٍ، ويستقبل المرضى بالعيادات الخارجية وأقسام الأشعة المختلفة، تحت إشراف الاستشاريين والأخصائيين بطب الأورام وصيادلة الكلينكال وفريق التمريض الذي جرى تدريبه على أعلى معايير الجودة الطبية، مشددًا على تقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء محافظة كفر الشيخ.