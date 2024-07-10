محافظ كفر الشيخ للفلسطينيين بمركز الأورام: أنتم في بلدكم (صور)

‏زار اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأشقاء الفلسطينيين من مصابي أحداث غزة، بمستشفى مركز الأورام، بمشاركة الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والبالغ عددهم 50 شخصا، مؤكدا تقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم ورعاية أسرهم وتلبية كل احتياجاتهم، قائلا: «أنتم في بلدكم الأول ولا ندخر جهدا في خدمتكم، ومعكم 24 ساعة»، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الخدمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين المصابين الذين يتلقون العلاج داخل مستشفيات محافظات جمهورية مصر العربية، جراء تداعيات الأحداث في قطاع غزة، تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين، ودعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.

تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة

واطمأن المحافظ، على حالة المصابين، من خلال الفريق الطبي بإشراف الدكتور ياسر عمارة، مدير مستشفى مركز الأورام، حول حالتهم الصحية، وطبيعة الإصابات التي تعرضوا لها، موجهاً بتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة، ورعايتهم على أكمل وجه.

وحرص محافظ كفر الشيخ، علي تقديم الهدايا للأطفال، وتبادل الأحاديث مع أهالى الأطفال وذويهم، متمنياً لأطفالهم الشفاء العاجل وعودتهم إلى ديارهم بصحة وسلامة، فيما عبٌر الأطفال الفلسطينيين عن سعادتهم بزيارة المحافظ، وسط مشاعر الألفة والمحبة بين أشقائهم المصريين.

تسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات للضيوف من الأشقاء الفلسطينيين

وقدم المصابين وأسرهم من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه الكامل لهم، والوقوف إلى جانبهم، وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم وأسرهم، وسعيه المستمر للتخفيف عنهم في ظل الظروف الراهنة التي يعيشونها جراء الحرب على القطاع، بتسخير كل الإمكانيات والمتطلبات للضيوف من الأشقاء الفلسطينيين، والعمل على توفير احتياجاتهم، وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين، والذي يعكس نهج الدولة المصرية والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهونها وخاصةً الأطفال، ووقوفها وتضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين.