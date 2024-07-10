من مصر إلى العالم للمرة الثانية.. مهرجان العلمين يستعد لأكبر مسابقة دولية للسيارات

تُعتبر مدينة العلمين الجديدة، جوهرة الساحل الشمالي لمصر؛ إذ تحولت المدينة من منطقة صحراوية إلى نقطة جذب سياحية بارزة، ما جعلها مكان مناسب لإقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية.

وتستعد مدينة العلمين لاستضافة أكبر مسابقة دولية للسيارات؛ حيث يتم إعداد مسارات السباق وفقًا لأعلى المعايير الدولية لضمان تجربة فريدة للمتسابقين والجماهير على حد سواء.

سباق السيارات في مهرجان العلمين

بحسب فريق سباق السيارات الرائدة «REV IT UP»، فإن هذه الفاعلية تعد نقلة نوعية في عالم السباقات الرياضية في مصر؛ إذ يتعاون فيها العديد من الجهات المعنية في الدولة، لضمان نجاح الحدث، متوفر بها أفضل الخدمات اللوجستية.

ومن المقرر أن يُعقد السباق الأول للسيارات من نوع الدريفت والتون دريفت، في اليوم العاشر من شهر أغسطس المقبل، على حلبة تراك «one eleven»، بمشاركة إحدى عشر دولة عربية.

كيفية المشاركة في سباق السيارات

أوضح فريق Riv IT UP أن المشاركة ضمن المتسابقين في فاعلية مهرجان العلمين للسيارات تتطلب أن يكون المتسابق على دراية بقواعد السباق دون شرط الخبرة، على أن يتم اختباره قبل الموافقة على طلبه، وذلك بجانب امتلاكه لسيارة سباق معدلة أو ستوك، وعلى الراغبين في المشاركة في صفوف الجمهور، حجز تذكرة عبر برنامج تذكرتي المسؤول عن كل حجوزات الحفلات والفعاليات الخاصة بالمهرجان.

ويشارك في الفاعلية المنتظرة نخبة من أبرز نجوم السيارات في الوطن العربي، ومنهم محمد ذردق، وهشام الخطيب وكريم هاني.

سباق السيارات 2023

ويأتي سباق السيارات للمرة الثانية على التوالي في مهرجان العلمين، حيث أسفرت النتائج الخاصة بنسخة 2023 عن فوز عدد من الفرق المعروفة، والتي عبَّرت عن إعجابها الكبير بالتنظيم وكرم الضيافة، وتم على هامش المسابقة عدة مؤتمرات وندوات ناقشت مستقبل رياضة السيارات في المنطقة.