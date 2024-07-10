تعرف على فعاليات اليوم الأول لمهرجان العلمين.. ينطلق غدا

تبدأ فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين غداً الخميس بحلقة استثنائية من برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على المسرح وسط الجمهور.

فعاليات غداً من مهرجان العلمين في اليوم الأول

ومن المقرر أن تستضيف غداً من خلاله الفنان الكبير مدحت صالح في حفل بعنوان «موسيقى المقامات»، ومن المقرر أن يتضمن الحفل المقام في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم مجموعة من أبرز أعماله الغنائية بالإضافة إلى عدد من أشهر أغاني رموز الغناء العربي، وذلك على المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.

الافتتاح الرسمي لمهرجان العلمين

أما الافتتاح الرسمي سيكون غدا الجمعة مع «الملك» محمد منير في حفل يضم العديد من المفاجآت التي يحضرها لجمهوره.

وأكّد محمد منير الذي صرح بأنَّه متشوق لمقابلة جمهور العلمين، مضيفًا تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه من المقرر أن يشهد الحفل عددًا من المفاجآت، وأن مهرجان العلمين قريب لقلبه.

وتضمن فعاليات اليوم الأول بجانب حفل محمد منير، فقرة للرقص الفلسطيني حيث يؤكد المهرجان على التزامه التام بدعم القضية والشعب الفلسطيني، وهو ما ينعكس من خلال فعالياته والقرارات السابقة التي أعلنت عنها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بداية من تخصيص 60% من الأرباح لصالح الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى رفع العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري في الفعاليات.