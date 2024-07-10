«حفلة في حلقة».. 4 مفاجآت لنجوم الفن مع الإعلام في مهرجان العلمين

تتجه أنظار العالم خلال الساعات القليلة المقبلة إلى مدينة العلمين الساحرة على شاطئ البحر المتوسط، لإعلان انطلاق الحدث الترفيهي الأكبر والأقوى خلال موسم الصيف على مدار 50 يوما متواصلة، إذ يُقدم لجمهور مهرجان العلمين في دورته الثانية تجربة ترفيهية سياحية فنية رياضية متكاملة لا تنسى تحت شعار «العالم علمين» في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس المقبل.

وتشهد الدورة الثانية من مهرجان العلمين تقديم عدد من الحفلات ضمن حلقات استثنائية من البرامج التلفزيونية المحببة والشهيرة لدى الجمهور، وتبدأ فعاليات مهرجان العلمين بحلقة استثنائية من برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على المسرح وسط الجمهور، والذى تستضيف من خلاله الفنان الكبير مدحت صالح في حفل بعنوان «موسيقى المقامات».

ومن المقرر، أن يتضمن الحفل المقام في تمام الساعة العاشرة من مساء الغد الخميس، مجموعة من أبرز أعماله الغنائية بالإضافة إلى عدد من أشهر أغاني رموز الغناء العربي، وذلك على المسرح الروماني بالمدينة التراثية في مدينة العلمين الجديدة.

كارمن سليمان تعيد روائع عمار الشريعي في حلقة «صاحبة السعادة» من العلمين

وتقدم الفنانة إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» حلقة على المسرح الروماني من العلمين، حيث يقدم النجمان كارمن سليمان ولؤي لأول مرة أغاني الشريعي بشكل أوركسترالي كامل بقيادة المايسترو نادر عباسي من خلال أوركسترا تضم 92 عازفا، وذلك يوم 25 يوليو المقبل.

«طبلة الست» و«فؤاد ومنيب» ضيوف برنامج «4 شارع شريف»

بينما يقدم الإعلامي شريف مدكور حلقة من برنامج «4 شارع شريف»، ويشهد الحفل فقرة غنائية لفريق «طبلة الست» الذي يقدم مجموعة من الأغاني الفلكلورية، بالإضافة إلى باند «فؤاد ومنيب» الذي يعتبر أحد أشهر الفرق الموسيقية الذي يقدم أشكال مختلفة من الموسيقى بين النغمات الشرقية والغربية، يوم 20 يوليو بالإضافة إلى حلقة آخرى يوم 10 أغسطس مع الفنانة اللبنانية ديانا حداد.