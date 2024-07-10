طقس مدينة العلمين الجديدة اليوم.. «استمتع بالأجواء المشمسة»

ساعات قليلة تفصل الملايين عن انطلاق أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، إذ تبدأ فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين المُقام في مدينة العلمين الجديدة غدًا 11 يوليو، ويستمر لمدة 50 يومًا، لذا يسافر كثيرون إلى المدينة من أجل حضور الفعاليات التي ستتنوع بين حفلات لكبار الفنانين ومهرجان للأطفال بعنوان «نبتة»، حيث تتميز مدينة العلمين بطقس مشمس ولطيف.

طقس مدينة العلمين اليوم

هيئة الأرصاد الجوية، أوضحت في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّه يسود طقس معتدل حرارة رطبًا على السواحل الشمالية، بينما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على أغلب الأنحاء، وتصل درجة الحرارة العظمى في مدينة العلمين الجديدة إلى 33 درجة مئوية بينما تكون الصغرى 24 درجة مئوية.

ويمكن لزوار المدينة إلى جانب حضور المهرجان، الاستمتاع بالشواطئ المجانية وسط الطقس المشمس اللطيف، فضلا عن التمشية ليلًا على الممشى السياحي الذي يبعد 200 متر فقط عن الشاطئ ويبلغ طوله نحو 14 كيلومترًا، وهو مفتوح طوال اليوم بالمجان أمام الزائرين، ويمكن للأشخاص اتباع النصائح التالية عند السفر إلى مدينة العلمين الجديد للاستمتاع بالأجواء المبهجة:

- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة

- ارتداء قبعة عند التعرض للشمس

- شرب الماء بانتظام، حوالي كوب من الماء كل ساعة و«2-3» لترات على الأقل في اليوم

درجات الحرارة في مدينة العلمين والمحافظات الساحلية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم في مدينة العلمين الجديدة والمحافظات الساحلية، كالآتي:

- العلمين: العظمى 33 والصغرى 24.

- مطروح: العظمى 34 والصغرى 25.

- الإسكندرية: العظمى 36 والصغرى 25.

- الغردقة: العظمى 40 والصغرى 30.