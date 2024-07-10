افتتاح عيادة جراحة الأطفال في مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد

أعلن مستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح قسم جراحة الأطفال بالمستشفى، استكمالاً للجهد المبذول بالمستشفى، لتوفير جميع الخدمات الطبية، وتوفيراً على المرضى.

افتتاح عيادة جراحة الأطفال في مستشفى دسوق العام

وقال بيان صادر عن المستشفى، إنّه استكمالاً للجهد المبذول بمستشفى دسوق العام لتوفير جميع الخدمات الطبية ورفع المعاناة عن المرضى ومشقة السفر، تم افتتاح قسم جراحة الأطفال بالمستشفى، حيث يشمل القسم نُخبة من استشاري جراحة الأطفال بمختلف التخصصات، وتعمل العيادات الخارجية الأحد من كل أسبوع، والعمليات يوم الأربعاء من كل أسبوع.

معلومات عن مستشفى دسوق العام

جدير بالذكر أنّ مستشفى دسوق العام يقع في قلب مدينة دسوق، ويضم المستشفى نحو 200 سرير وكافة العيادات الخارجية، ويُقدم خدماته ضمن مستشفيات كفر الشيخ الحكومية، كما يضم وحدة أشعة مقطعية، وعيادة نفسية وعصبية، وجهاز موجات صوتية على القلب، ووحدة حروق تحتوي علي 10 أسرّة، كما يوجد قسم لفرز وعزل مصابي فيروس كورونا.