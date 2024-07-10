«القومي للبحوث»: دعم الصناعة الوطنية بأكثر من 200 منتج محلي بديلا للمستورد

كشف الدكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل المبادرة التي يجرى العمل عليها من قبل المركز بشأن دعم الصناعة الوطنية من أجل خدمة وتنمية المجتمع المصري، لافتا إلى أن المركز نجح من خلال علمائه بمختلف المعاهد من إنتاج أكثر من 200 منتج محلي بديلاً للمستورد يسهم في دعم الصناعة الوطنية، موضحا أن المنتجات خالصة 100% مصرية، وجرت وفقاً لأحدث الدراسات العلمية المتبعة.

حسين درويش: منتج «السيليمارين» سيوفر العملة الأجنبية

أوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن منتج الخام الدوائي «السيليمارين» الذي جرى الإعلان عنه يجري استخدامه في 360 مستحضر دوائي ومكمل غذائي على مستوى العالم، لافتا إلى أن مصر تستخدمه في 40 مستحضر دوائي وغذائي ويجري استيراده بمليارات الدولارات سنويا، لافتا إلى أن استخلاصه محلياً سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفيرالعملة، وكذلك تأكيد أن يكون البحث العلمي داعما حقيقياً للمجتمع المصري، موضحا أن هيئة الدواء، اعتمدته مطابقا لما يجري استيراده من الخارج.

أكد أن المركز بصدد الكشف أيضا عن عدد من المنتجات الجديدة التي تسهم في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي والصناعة.