«القومي للبحوث» يعلن نجاحه في إنتاج خام السيليمارين: يعالج ويقي من أمراض الكبد

أعلن الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، نجاح فريق بحثي مصري من المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتورة فايزة محمد حمودة أستاذ كيمياء النباتات الطبية بالمركز، في تحضير الخام الدوائي السيليمارين من نبات شوك الجمل المصري «Milk Thistle» للمرة الأولى، وهو منتج ليس له بديل في السوق المصري.

المنتج يعالج أمراض الكبد

وأكد أنّ المنتج يدخل في صناعة العديد من أدوية العلاج والوقاية من أمراض الكبد، من خلال مُبادرة تعميق التصنيع المحلي التي تعُد إحدى مُبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بين الأكاديمية «الجهة الممولة»، والمركز القومي للبحوث «الجهة المُنفذة»، وشركة أتوس فارما «إحدى شركات مجموعة سيكم القابضة»، والتي تتولى الإنتاج والتسويق، وذلك في إطار سياسة الدولة لإحلال المنتج المصري بدل المُستورد.

«شوك الجمل» المصدر الأساسي لخام السيليمارين

وأضاف أنّ هيئة الدواء المصرية أصدرت شهادة مُطابقة لخام السيليمارين كمنتج مصري خلال يونيو الماضي، لافتًا إلى أنّ نبات شوك الجمل «Silybum marianum L.» أحد أهم النباتات العالمية، وهو المصدر الأساسي لخام السيليمارين الدوائي «Silymarin» الذي يدخل في تصنيع أكثر من 360 مستحضرًا دوائيًا ومُكملًا غذائيًا على مستوى العالم، ونحو 40 مستحضرًا صيدليًا في السوق المصري، للعلاج والوقاية من أمراض الكبد.

وأشار إلى أنّ الاستهلاك السنوي في السوق المصري من خام السيليمارين الدوائي يصل إلى 120 - 150 طنًا سنويًا، تُستورد بالكامل من الخارج بالعملة الأجنبية وتُكلف الدولة ملايين الدولارات، موضحا أنّ المنتج حاليا في المراحل النهائية للتسجيل، وجرى الحصول على شهادة المطابقة للخامات التي يجري استيرادها من الخارج، وهي إحدى منتجات المبادرة التي أطلقها.