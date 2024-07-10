بتكره الـ«فويس نوتس»؟.. ميزة جديدة من واتساب تنهي معاناتك مع الرسائل الصوتية

ميزات وتحديثات لا تنتهِ يُجريها تطبيق التراسل الفوري «واتساب» بشكل دوري لتقديم أفضل تجربة لمستخدميه، ومنحهم المزيد من الخصوصية والأمان، إذ يطرح التطبيق تحديثًا جديدًا يتعلق بالرسائل الصوتية التي يُجرى إرسالها آلاف المرات يوميًا من خلال التطبيق، وقد أصبحت هذه الميزة متاحًا حاليًا لمستخدمي الإصدار التجريبي.

ميزة جديدة من «واتساب» للمستخدمين

وبحسب تقرير نشره موقع «wabetainfo» التقني، فإنّ الميزة الجديدة من واتساب، تُمكّن المستخدمين من تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص، والتي تساعد على تحسين تجربة المستخدم وإمكانية الوصول والراحة بشكل كبير لجميع المستخدمين من خلال السماح لهم بقراءة نصوص الرسائل الصوتية.

ومن خلال هذه الميزة يمكن للمستخدمين نسخ الرسائل الصوتية الواردة والصادرة في صورة نص، الأمر الذي يتطلب تنزيل حزمة بيانات إضافية للحفاظ على خصوصية المستخدم، إذ يتم إنشاء هذه النصوص الصوتية على الجهاز، فلا يمكن لأي شخص آخر سماع ملاحظاتك الصوتية أو قراءة النصوص.

ويمكن للمستخدمين من خلال هذه الميزة الجديدة، اختيار تنزيل واحدة من حزم بيانات اللغة المتاحة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية (البرازيل) والروسية والهندية، مع إمكانية دعم المزيد من اللغات في المستقبل، ونظرًا لأنّ تطبيق «واتساب» يقدم حزم بيانات لهذه اللغات الخمس بالفعل، فهذا يشير إلى أنّ هذه الميزة قد تكون متاحة حاليًا فقط لعدد محدود من المستخدمين في بعض البلدان حيث يتم التحدث باللغات المعنية على نطاق واسع أو يتم دعمها.

وميزة نسخ الملاحظات الصوتية وتحويلها إلى نص، يمكنها أن تعمل على تحسين تجربة المستخدمين بشكل كبير خاصة لمن يعانون من ضعف السمع، وهو ما يمنحهم سهولة في المحادثات باستخدام الملاحظات الصوتية التي قد يصعب عليهم سماعها خاصة في البيئات الصاخبة، فيكون خيار قراءة النص فرصة سهلة لضمان بقائهم على اطلاع وقدرتهم على الاستجابة بشكل مناسب دون الحاجة إلى الاستماع إلى الصوت الأصلي.

ميزة «واتساب» الصوتية

وتوفر هذه الميزة أيضًا الراحة للمستخدمين الذين يتلقون ملاحظات صوتية طويلة، إذ تتيح لهم قراءة النصوص المكتوبة بسرعة بدلاً من الاضطرار إلى الاستماع إلى الرسالة الصوتية بالكامل، ما يمكنهم من فهم المحتوى بكفاءة أكبر، خاصة وأنّ النصوص المكتوبة توفر مرجعًا سريعًا حتى من خلال البحث عن الملاحظة الصوتية لاحقًا، مما يتيح للمستخدمين العثور على محتوى الملاحظات الصوتية ومراجعته دون الحاجة إلى إعادة تشغيل الصوت مرة أخرى والاكتفاء بقراءته.