جاسمين طه تشيد بفعاليات مهرجان العلمين: ينطلق غدا بأمسيات غنائية (فيديو)

أشادت الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة تحت شعار «العالم علمين»، والذي ينطلق غدا الخميس، ويتضمن فعاليات فنية وأمسيات غنائية ساحرة مع كبار النجوم.

مهرجان ترفيهي ثقافي رائع

وأوضحت «طه زكي»، خلال تقديم برنامج «السفيرة عزيزة»، عبر شاشة «دي أم سي»، أن مهرجان العلمين ترفيهي ثقافي رائع، وبه فعاليات للأطفال والأسرة ومحبي فن الطبخ، وينطلق من 11 يوليو الجاري حتى 30 أغسطس المقبل، مؤكدة أن مهرجان العملين انطلق في نسخته الأولى العام الماضي وهذه الدورة الثانية واكتسب مصداقية وجمهور واكتسب فعاليات جديدة ويجمع بين الثقافة والرياضة وأمسيات غنائية ساحرة.

وأشارت إلى أن هناك برامج ستُعرض في مهرجان العلمين، وهناك حلقات خاصة للإعلامية والفنانة إسعاد يونس والإعلامية منى الشاذلي والإعلامي شريف مدكور، وسيكون الجمهور جزءًا من هذه الحلقات باستضافة كوكبة من النجوم، موضحة أن هناك حفلات غنائية للفنان محمد منير وهم من النجوم الذي يعشقه الجميع حول العالم وفي ألمانيا بشكل خاص، متابعة: «الجميع ينتظر حفلة الكينج محمد منير يوم الجمعة».